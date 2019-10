Rentrée scolaire à Dakar : Quand l’état de certaines écoles de la banlieue compromet l’effectivité du concept « Ubi Tey Jang Tey »

En banlieue dakaroise, certaines écoles publiques se trouvent encore sous les eaux. Une visite de terrain effectuée par nos soins nous a permis de découvrir l’état désastreux de quelques établissements scolaires. Deux écoles ont particulièrement attiré notre attention : il s’agit des écoles élémentaires de Samsam3 et Kalasans toutes deux situées dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao.

Dans cette localité, parents d’élèves et enseignants restent convaincus que le concept « Ubi Tey Jang Tey » ne pourra pas être effectif. Par contre, le directeur de l’école Kalasans et l’inspecteur de l’enseignement et de la formation sont optimistes et comptent user de tous les moyens pour y arriver.

Reportage...