Rentrée scolaire à Dabaly : Le maire Samba Sall prend entièrement en charge les fournitures des élèves, du préscolaire à l'élémentaire et des écoles arabes.

C'est une grande première dans le département de Nioro et au Sénégal. Le maire de Dabaly, Samba Sall, pour soulager les parents d'élèves, a mis à la disposition de l'ensemble des potaches (22 villages), des fournitures durant toute l'année scolaire.



Ainsi, le préscolaire, l'élémentaire et les écoles arabes ont été tous enrôlés dans le cadre de cet appui qui entre en droite ligne avec la politique du président Macky Sall, selon l'édile local.



Les enseignants et les "Codec" n'ont pas été oubliés dans cet élan de solidarité car le maire a respectivement pris en charge leur matériel didactique et mis à leur disposition une imprimante.



Dans la même foulée, Samba Sall a annoncé la dotation cette année de l'ensemble des élèves de sa commune en uniformes scolaires.



Au total, une enveloppe financière de 17 millions a été dégagée pour l'achat de ce matériel scolaire...