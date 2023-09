Rentrée scolaire 2023/ 2024 : 318 écoles et établissements sont pratiquement sous les eaux (MEN)

En marge du conseil interministériel consacré à la rentrée scolaire 2023/2024 tenu ce Vendredi 22 Septembre à Diamniadio, le ministre de l'éducation nationale, Cheikh Oumar Hanne a fait la synthèse du rapport sur la situation de l'école au Sénégal. Dans son document présenté devant le Premier ministre qui a présidé la cérémonie en présence de la communauté éducative ainsi que les parents d'élèves, Cheikh Oumar Hanne nous informe qu'à ce jour, le Sénégal compte 14 325 écoles et établissements scolaires dont 13 529 du public répartis dans 16 académies et 59 inspections de l'éducation et de la formation avec un effectif de 4 200 044 élèves dont 2 749 164 dans le public.



En ce qui concerne l'impraticabilité des écoles liée à l'hivernage, il faut noter que 318 écoles et établissements sont pratiquement sous les eaux dont 235 écoles élémentaires, 59 collèges et 24 lycées. "S'agissant des infrastructures scolaires, 513 écoles et établissements publics n'ont pas de mur de clôture, 267 n'ont pas d'eau, 785 n'ont pas d'électricité et 473 ne disposent pas de latrines. Pour le personnel, on constate un déficit cumulé qui prend en compte les sorties temporaires, détachement, disponibilité et mise en position de stage, les sorties définitives, les retraités et les décès et les nouvelles créations d'établissement", a t-il dit en précisant que 21,42 % des élèves de l'élémentaire et 8,53 % du préscolaire ne disposent pas d'actes de naissance. Aussi, "en ce qui concerne la mise en œuvre des accords des syndicats d'enseignants, nous pouvons noter l'effectivité de la revalorisation de la rémunération des enseignants. Et ce qui a été prévu a été respecté", soutient le ministre qui indique que cette situation appelle à prendre des mesures pour un bon déroulement de la rentrée.