Rentrée scolaire 2022-2023 : la Cosydep prend les devants en lançant la campagne « NOS VACANCES POUR L’ÉCOLE »

La Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Education Publique (COSYDEP) a tenu un panel de pré-rentrée scolaire sur la stabilité de l’année scolaire prochaine. Cette initiative faisant partie du « plan stratégique triennal » de la Cosydep permettra la mise en place, pendant les grandes vacances scolaires, « un cadre de réflexion prospective pour des actions pertinentes et efficaces », afin de maintenir l'école sénégalaise dans son dynamisme.

Cette campagne se justifie par la nécessité d’une préparation sérieuse de la prochaine année scolaire, explique la Cosydep, ajoutant que l’initiative permettra à ses responsables de prévenir les conflits probables et les questions à forts enjeux relatives à l’éducation.

Elle terminera par faire savoir que leur rôle est de faire des recherches sur beaucoup de points concernant l'éducation, les posent sur la table de la discussion avec les acteurs et formulent un document qui sera remis aux autorités, afin qu'ils prennent une décision...