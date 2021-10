Rentrée scolaire 2021-2022 - La contribution des institutions partenaires

Dans la perspective d’une année scolaire apaisée, le ministre de l’éducation nationale M. Mamadou Talla a rencontré les membres des commissions éducation des institutions et le comité du Dialogue social/section éducation et formation le lundi 04 octobre 2021.

Une rencontre d’échange qui a permis aux élus d’examiner le niveau de mise en œuvre des recommandations de l’année scolaire 2020 2021 ; mais également définir des orientations pour l ‘année scolaire 2021 2022.

« Ça nous a permis de faire le bilan, de voir exactement ce qui a fonctionné et ce qui nous a permis d’avoir des résultats positifs. Et, nous voulons maintenir cette dynamique de réussite qui s’est installée au Sénégal depuis trois ans », s’est réjoui le ministre de l’éducation nationale à l’entame de ses propos.

Une approche inclusive positivement appréciée par les élus qui n’ont pas manqué de saluer les efforts considérables notés dans le secteur de l’éducation ces trois dernières années malgré la pandémie du coronavirus.

Selon Téran Senghor, rapporteur de la commission éducation du haut conseil des collectivités territoriales, les statistiques ont montré que d’énormes efforts ont été faits par le ministère de l’éducation nationale avec le soutien du président de la République. « Il reste maintenant à renforcer le dialogue avec les différentes parties prenantes pour créer un climat apaisé et relever le défi de l’excellence » poursuit-il.

A l’issue de la rencontre, de fortes recommandations ont été formulées pour accélérer la mise en œuvre des 5 priorités du ministre de l’éducation nationale.

A quelques jours de l’ouverture des classes, des dispositions pratiques environnementales, sanitaires et pédagogiques ont été prises. Le ministre de l’éducation nationale a invité les acteurs de l’éducation à une grande mobilisation pour rendre effectif le concept « ubi tey jang tey ».