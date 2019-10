Rentrée scolaire 2019-2020 / Kaolack : Un déficit de plus de 100 enseignants attend les élèves

La rentrée scolaire sera effective ce mercredi 03 octobre 2019 pour les potaches. À Kaolack, les autorités administratives et académiques ont organisé un comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs.



Toutefois, il a été noté un blocage quant à l'atteinte des objectifs de cette année qui sont de 50% au Bac, 60% au Bfem et 65% au CFEE. Ce blocage est relatif au déficit en enseignants dans le département de Kaolack et celui de Nioro. D'après l'inspectrice d'académie, Khadidiatou Diallo, " Nous risquons cette année de fermer des salles de classe, ce qui ne plaide pas en faveur de l'atteinte des objectifs. Nous rendons compte au niveau du ministère, et ils sont informés. Ils savent que nous avons un déficit en enseignants dans Kaolack département et dans Nioro..."



S'agissant de la situation au niveau des écoles, 40 établissements scolaires sont touchés par les inondations dont 17 dans un état critique sur un total de 800 écoles dans toute la région...