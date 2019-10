Rentrée scolaire 2019-2020 : Dangote Cement offre des tables-bancs et des fournitures scolaires aux mairies de Keur Moussa, Pout et Diass pour un "Ubi Tey Jang Tey"

Dans le cadre de sa politique sociale, laquelle entre en droite ligne avec la Responsabilité sociétale de l'entreprise (Rse), Dangote Cement Senegal a entamé sa semaine de la durabilité "Nos communautés, notre passion". Ainsi, pour accompagner les différentes communes voisines, la rentrée scolaire 2019-2020 et un "Uby tey Jang Tey", Dangote Cement Senegal a offert deux cents tables-bancs, trois mille cahiers, des packs d'eau et des teeshirts à la commune de Diass et cinq mille cahiers, des packs d'eau et des tee-shirts à la commune de Keur Moussa. En effet, ceci est une nouvelle approche qui consiste à investir dans la santé des populations et l'éducation des jeunes en particulier pour des résultats probants à long terme. Ce geste de haute portée a été magnifié par la deuxième adjointe au maire de Diass, Mariama Dione. "Dangote Cement Senegal n'a jamais cessé d'appuyer notre commune au grand bonheur des populations et pour le développement de la localité. Nous prions pour l'administration, pour le Directeur général et pour l'avancement de leur entreprise", a-t-elle confié. Selon le maire de Keur Moussa, Momar Ciss : "si Dangote Cement Senegal vient encore une fois nous offrir des fournitures à la veille de l'ouverture des classes, nous ne pouvons que leur dire, merci beaucoup". Ces résultats sont, en effet, le fruit de l'aboutissement du travail du Comité de concertation institué entre l’entreprise et les différentes communes. "Nous accompagnons les différentes mairies pour l'ouverture des classes. Parce que nous savons qu'à cette occasion, les mairies accordent des subventions aux différentes écoles de leur commune. Et nous les accompagnons dans le cadre de la Rse", a signalé le directeur administratif et financier de Dangote Cement Senegal, Ousmane Mbaye.