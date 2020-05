Rentrée du 2 juin : Vélingara prepare ses potaches.

En perspective de la réouverture prochaine des classes prévue le 02 juin, les différents établissements de la commune de Vélingara semblent bien partis pour entamer les enseignements et apprentissages en toute quiétude, malgré la propagation rapide de la Covid 19.

Pour marquer cette prochaine rentrée, la commune de Vélingara a joué sa partition en remettant du matériel aux écoles pour la lutte contre la covid-19 à travers son maire Wouri Bailo Diallo.



Il faut dire que le département de Vélingara a été l’épicentre de la covid-19 de la région de Kolda, mais aujourd’hui grâce aux efforts conjugués des autorités il devient vert et propice pour le retour des élèves à l’école



Il faut signaler qu’à ce jour 61 patients sont guéris parmi les 70 hospitalisés et 09 sont sous traitement à l’hôpital régional de Kolda. Et depuis plus d’une semaine, aucun cas positif au coronavirus n’a été signalé.



D’ailleurs, cette réouverture prochaine du 02 juin a fait l’objet d’une Comité régional de développement tenu récemment sous la tutelle du gouverneur de région.



Ainsi, la cérémonie de remise du matériel participant à la lutte contre la covid 19 s'est déroulée en présence de l'inspecteur de l'éducation et de la formation (Ief) ainsi que de l'adjoint au préfet. D’ailleurs, tous deux ont magnifié cet acte citoyen du maire qui se trouve au premier rang pour barrer la route au coronavirus. Les lots sont composés de 3.600 masques, 10 machines lave-mains et 10 thermo flashs.



Cette initiative de l'édile de la commune est élargie aux délégués de quartier et au personnel municipal qui ont reçu à leur tour 20 motos Jakarta pour faciliter leur mobilité dans leurs différentes zones d'intervention.