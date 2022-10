Rentrée des classes à l'École Imam Abdou Ndiaye 1 : les cours dans les eaux

Les écoles Sénégalaises ont ouvert leurs portes le 6 octobre passé mais le concept "Ubbi tay, Diang tay" risque, encore une fois, de ne pas être possible cette année. La cause principale étant que certaines écoles de Dakar sont encore inondées ce lundi. Les élèves espéraient retrouver une école fonctionnelle, mais voilà que dans certaines écoles de la capitale, l’eau, la moisissure et les herbes sont toujours visibles dans les cours des écoles. C’est le cas de l’école primaire Imam Abdou Ndiaye 1 dont les parents d’élèves déplorent l’état désastreux. Selon le président des parents d’élèves de cette école, « c’est dangereux de laisser les enfants et les enseignants dans l’état actuel de l’école ». Une des parents d’élèves venus chercher son enfant après les cours, s'interroge : « je pense à retenir mon enfant à la maison jusqu’à ce que les autorités compétentes règlent la situation. » Pour rappel, les autorités avaient procédé à une visite de quelques écoles dans la capitale et communiqué le 6 octobre, avant l’ouverture officielle de celles-ci, que « plus de 90% des écoles sont prêtes à accueillir les enfants... »