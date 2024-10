Rentrée académique de l’IAM : l’Institut octroie des bourses d’étude de 50% pour le Master aux 13 meilleurs étudiants de leurs classes

L’Institut Africain de Management (IAM) a célébré sa rentrée académique, ce jeudi 10 octobre 2024. Prévue pour le 15 octobre prochain, cet établissement a ouvert ses portes ce matin pour des échanges avec les primo étudiants ou bacheliers autour des questions d’orientation.



Comme se veut la tradition, il s’agit pour le directeur général de l’IAM, Ahmadou Bamba Fall, d’une date solennelle pour la rentrée pour pouvoir échanger avec les nouveaux bacheliers afin de leur donner un certain nombre de recommandations, de conseil et d’orientation. Une cérémonie pendant laquelle, ils ont trouvé l’opportunité de primer les meilleurs étudiants major de leur promotion. Une façon, selon le Dg, d’encourager les alumnis vers l’excellence qui est l’un des crédos de l’école. Pour l’année 2023-2024, 13 des meilleurs étudiants de leurs classes ont été récompensés à travers des bourses d’études de 50% pour le master.



A cet effet, il se dit animé par un sentiment de fierté, de responsabilité car cette école reste très attractive parce que c’est des centaines et des centaines de jeunes qui viennent pour acquérir des connaissances. C’est ainsi qu’il a lancé un message à l’encontre de ses étudiants qui doivent saisir cette chance par le mot de la responsabilité ou de pro activité tout en sachant « qu’un bon étudiant n’est pas seulement celui qui au bout de l’année a validé son année, un bon étudiant, c’est celui qui a pour l’ambition de faire partir des meilleurs pro actifs au-delà de ce que l’école leur offre ».

En matière de défis, le directeur général vise la représentativité de l’IAM dans tous les pays franco -africains, mais aussi dans certaines villes dynamiques pour le rayonnement de façon plus éclatante afin de consolider la marque IAM.