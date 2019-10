Rentrée Scolaire : Le geste de Pape Gorgui Ndong pour un "Ubi Tay, Jang Tay" dans la commune de Pikine - Ouest.

Le ministre et maire de la municipalité de Pikine - Ouest, Pape Gorgui Ndong, a sillonné l’ensemble des établissements de la commune pour distribuer des fournitures scolaires. Chaque année, des groupes d’excellence sont initiés dans la commune pour stimuler la compétition chez les élèves et d’excellents résultats en résultent, a confié Pape Gorgui Ndong qui entend poursuivre la lancée afin de maintenir le cap dans les établissements de la commune de Pikine Ouest. Un matériel de reprographie a été mis à disposition de l’ensemble des écoles publiques pour leur permettre de s’aligner sur l’ère du numérique. Ces lots de matériel ont été accompagnés de packs à ordures pour maintenir et garantir à travers le programme ‘’Propre Sepo’’ l’hygiène dans les établissements scolaires.