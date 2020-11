Rentrée Scolaire 2020 / 2021 à Rufisque : Le Conseil départemental offre 500 tables et 14 000 masques pour un montant global de 22 000 000 FCFA.

Le Conseil départemental de Rufisque, pour les besoins de la rentrée scolaire, a débloqué la rondelette somme de 22 Millions de FCFA pour acquérir 500 tables bancs et 14 000 masques, selon son président, l’honorable député Souleymane Ndoye qui a remis ce lot de matériel à l’IA de Rufisque. « Cette année la première option c’était de réhabiliter les salles de classe à hauteur de 72 000 000 FCFA et nous avons aussi pensé accompagner l’IA en table-bancs et surtout en masques. Pour cette année 2020 -2021, nous comptons aussi renforcer cette dynamique. Il y a aussi un projet de cantines scolaires qui est en gestation. Nous savons tous que les conditions de passage des écoles ont tellement évolué. Les effectifs ont augmenté considérablement dans les établissements scolaires. »



Ce boom démographique noté dans les écoles est le fruit des bons résultats obtenus des examens de l’année 2019-2020, selon l’Inspecteur de l’académie de Rufisque. « On parle de déficit mais c’est une situation que nous vivons. La capacité d’accueil des écoles s’est rétrécie. On est en train de voir comment accueillir ces élèves. Si dans ces instants-là nos partenaires comme le Conseil départemental nous offrent ces tables bancs, moi je ne vois que la pertinence de ce don. Si on a des classes et si on n' a pas de table-bancs, il sera difficile de les accueillir. Ce n’est pas un geste qui intervient comme ça, c'est la suite d’une longue collaboration. Le Conseil départemental est très présent dans l’école… », a ajouté Mamadou Diop, l’IA de Rufisque. Cette cérémonie s’est tenue le 12 novembre à Rufisque.