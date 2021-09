Rentrée Canal+ : Des nouveautés en pagaille, plus de cinéma et de productions made in Africa dans les bouquets…

Un nouveau plan de service a été proposé par le groupe Canal+ dans le cadre de la rentrée (2021-2022), prévue à partir du 30 septembre 2021 avec la part belle réservée au cinéma et aux productions Africaines. Une manière de perpétuer la stratégie d’africanisation des programmes de canal+.



D’après le directeur général de Canal+ Sénégal, Sébastien Punturello, au moins Cinq nouveautés seront à découvrir lors de cette rentrée. Il s’agit de l'arrivée de Canal+ Pop la grande chaîne du divertissement (Humour, émissions, films et séries) accessible à partir de la formule Access.



À cela, il faut aussi parler de la mutation de la chaîne Canal+ qui deviendra Canal+ Première. Et, une version plus intéressante de la chaîne Canal+ Cinéma qui proposera au total 150 blockbusters, 30 séries et plus de 50 documentaires…



Après avoir insisté sur la volonté du groupe de rendre leurs offres accessibles pour les abonnés, Mr Punturello d’annoncer que les productions Canal+ original qui mettent en exergue, entre autres le contenu made in Africa, sera renforcé avec la diffusion prochaine de la série Manjak le 04 octobre prochain (les deux premiers épisodes accessibles à tous les abonnés.)



Enfin, la chaîne éducative Nathan TV, la première chaîne éducative en Afrique Francophone, sera lancée par Canal+ en collaboration avec l'éditeur spécialisé dans les ouvrages scolaires et parascolaires.



À noter le retour de la Ligue des champions avec des nouveautés comme le Multiplex sur Canal+ sport 2 et la diffusion de 10 matches en direct par journée, via les autres chaînes Canal+ sport.