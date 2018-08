Rentrée 2018 / Canal+ sort le grand jeu avec trois nouvelles chaînes, une nouvelle formule A+ et de nouveaux programmes

Pour cette rentrée 2018, Canal+ arrive en force avec la création de trois nouvelles chaînes : canal+ sport, canal+ comédie et canal+ action. Le football ne sera pas en reste avec pas moins de 9 compétitions européennes et africaines pour le plus grand bonheur des amateurs de football.

Parmi les innovations notées pour cette rentrée, la nouvelle formule A+ ainsi que celle essentiel+. Une façon de répondre à l'attente des abonnés, pour un service de proximité et de qualité.