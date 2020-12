Renouvellement passeport : L'arrivée d'une mission Bissau-guinéenne ravive la colère de nos compatriotes résidant en Russie.

Les étudiants sénégalais basés en Russie sont dans tous leurs états. Leur courroux est lié au retard de l'envoi d'une mission diplomatique pour renouveler leurs passeports expirés depuis des mois pour certains et l'expiration pour d'autres au mois de janvier.



Une situation que ne comprennent pas ces compatriotes qui se sentent abandonnés par leur État qui avait pourtant envoyé une circulaire il y a plus de deux mois, les informant de l'arrivée d'une mission diplomatique.



Aux dernières nouvelles pour calmer leurs ardeurs, la représentation diplomatique dans ce pays les a informés que la Russie a fermé ses frontières donc aucune mission ne peut entrer dans le territoire Russe. Paradoxe, une mission bissau-guinéenne est en territoire Russe pour les mêmes raisons depuis 48 heures et pis, une délégation de la diplomatie sénégalaise est en Turquie.



Contacté, un des diplomates informe les Sénégalais de Russie que leur mission s'arrête en Turquie et qu'il ne peut pas donner la date de l'arrivée de la mission pour la Russie.



Une situation que ne comprennent pas les Sénégalais de Russie qui vivent dans ce pays en situation d'irrégularité. Malheureusement, ils ne peuvent pas avoir d'information auprès de l'ambassade de la Russie.