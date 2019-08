Renouvellement du permis de conduire : « À ce jour, 400 permis de conduire sont renouvelés au numérique… et Kolda n’est pas concernée par la… » (Moustapha Niang, chef du service régional des transports routiers)

« À ce jour, 400 permis de conduire sont renouvelés au numérique. L’enrôlement et le renouvellement au numérique des permis de conduire se passent bien. Nous validons en moyenne 30 dossiers par jour et il nous arrive de rejeter certains dossiers pour complément, mais ce nombre reste minime. Actuellement, il y a une forte demande et j’aurais appris que certains passeraient même la nuit pour être les premiers servis le matin. Et Kolda n’est pas concernée par la date butoir du 3 septembre prochain pour le renouvellement. Nous venons de démarrer le renouvellement et nous ne sommes pas encore à terme ni dans le respect des délais », déclare Moustapha Niang, chef du service des transports routiers régional de Kolda.



Restant dans la même dynamique, il poursuit : « même si le boulot se passe bien, nous avons toutefois quelques difficultés, notamment pour la connexion et la forte demande. À Kolda, nous avons deux sortes de connexion l’ADIE et la Sonatel et si l’un ne marche pas, nous nous rabattons sur l’autre. Cependant, nous rappelons aux conducteurs de venir renouveler leur permis de conduire avant d’être pris au dépourvu. Nous pensons que le permis numérisé est beaucoup plus sécurisé que l’ancien permis. Désormais, ce nouveau document sécurisé comporte des informations sanitaires préventives telles que le groupe sanguin... »



Evoquant le nombre fréquent d’accidents sur les routes du pays, « les accidents sont causés par trois facteurs, à savoir la route, l’humain et la voiture. Pour éviter les accidents, il faut un changement radical de comportement des conducteurs, mais aussi renouveler le parc automobile. Mais également, les véhicules devront faire l’objet récurrent de visite technique et réviser le code de la route afin d’éviter les désagréments. Il faut respecter la réglementation de certaines consignes comme le repos, la surcharge avec une plus grande responsabilité », alerte-t-il.