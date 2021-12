Renouvellement des licences de pêche : le STIA/CNTS alerte et met le ministre Alioune Ndoye devant ses responsabilités.

Soucieux des lenteurs dans le renouvellement des licences de pêche de la Société de Conserve en Afrique (SCA/SA) et celle de la Conserverie Dakaroise (CONDAK), le Syndicat des Travailleurs des Industries de l’Alimentation (STIA) affilié à la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) a dénoncé, ce 9 décembre, le comportement du ministre de l’économie maritime et de la pêche qui, indique l’organisation, refuse délibérément de reconduire les licences de pêche desdites entreprises spécialisées dans la production industrielle du thon.



Selon le secrétaire général de la CNTS, Lamine Fall, qui a porté la voix des travailleurs, les deux (2) unités de production ont toujours bénéficié d’un renouvellement de leurs licences chaque année depuis 2015, sans aucune difficulté et interpelle : « Ces deux (2) sociétés se dirigent inéluctablement vers l’arrêt au risque d’assister à des licenciements abusifs si rien n’est fait et nous ne comptons pas nous laisser faire », a alerté le syndicaliste qui invite les services compétents, notamment le président de la République, Macky Sall, à rappeler à l’ordre son ministre, Alioune Ndoye.



À en croire Lamine Fall, les licences de la SCA/SA et de la CONDAK découlent d’une convention signée par l’État du Sénégal et le groupe Dong Wong en 2013 lors de la reprise de l’ancienne SNCDS par le groupe Coréen. Ainsi, il annonce à qui veut l’entendre que les quelques 2. 000 travailleurs qui officient dans les deux (2) sociétés comptent descendre dans la rue d’ici le démarrage de la campagne si aucune solution n’est trouvée au problème du renouvellement des licences.



« Nous n’accepterons jamais d’être les agneaux du sacrifice », a conclu le porte-parole des travailleurs de la SCA/SA et de la CONDAK.