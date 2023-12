Renouvellement des instances du PDS : Les menaces de démission et le coup de fil de Me Wade...

À moins de 60 jours de la presidentielle de 2024, des éclats se sont fait entendre au sein de la formation politique du candidat à la présidentielle, Karim Meïssa Wade. En effet, le renouvellement des instances du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) était prévu avant le début de la campagne présidentielle.



Toutefois, certains responsables du parti ont refusé le vote de renouvellement, qui pourrait leur faire perdre leur place dans le bureau politique national. Et selon une source anonyme, certains responsables auraient menacé tout bonnement de démissionner s'ils n'étaient pas maintenus à leurs postes.



Une assemblée générale avait été convoquée, ce dimanche 24 décembre pour le renouvellement du bureau. Plus de peur que de mal, puisque le Pape du Sopi, Me Abdoulaye Wade à travers un coup de fil, a décidé du maintien du bureau actuel pour ne pas créer de frustrations.



Déjà jeudi dernier, lors du renouvellement du bureau de l'UJTL, les jeunes démocrates se sont donnés en spectacle devant le siège du PDS à la cité Gorgui, nous révèle toujours notre source. À travers une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit des jeunes qui se jettent des pierres. Une bataille rangée aurait même éclaté...