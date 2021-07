"Une mission d’enrôlement de passeports séjourne au Japon depuis le 05 Juillet 2021", c'est l'annonce de Moïse Sarr.



Dans une note qui a été transmise à la rédaction de Dakaractu, le Secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'Exterieur informe que "cette mission, très attendue par la Communauté sénégalaise, constitue un réel soulagement pour elle dans la mesure où elle permettra à ses membres, dont de nombreux étudiants, de régulariser leur situation".



Ceci, fait-il savoir, "en vue de procéder à l’établissement et au renouvellement des passeports de nos compatriotes vivant dans ce pays."



Comme pour répondre aux compatriotes établis au Japon et dans la péninsule, Moïse Sarr de les rassurer en disant que "cette étape japonaise, sera suivie très prochainement par celle en cours de déploiement en Chine où la mission mobile est également très attendue et permettra à nos compatriotes de pouvoir résoudre de nombreuses difficultés liées à la régularité du sejour ou d'accès à certains services.



Longtemps interpellé par les étudiants qui sont dans les pays difficiles d'accès, le ministère des Affaires Étrangères par la voix de Moïse Sarr, vient de répondre aux interrogations des compatriotes dont la plupart vivent dans l'illégalité à cause de passeports et ou de visas expirés. Il justifie : "à noter que ces efforts continus sont ralentis par les nombreuses mesures de restrictions imposées par plusieurs pays d’accueil de nos compatriotes à l’étranger", conclut Moïse Sarr.