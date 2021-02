Renouvellement de passeport : Des sénégalais établis en Russie dans le désarroi, une «solution» a été trouvée, selon le ministère de tutelle.

Des Sénégalais établis en Russie, dont les passeports ordinaires sont expirés depuis des mois, peinent à renouveler leur document de voyage. Joints par Dakaractu, nos compatriotes qui vivent à Moscou, Samara ou Ekateringburg, ont fait état de leurs difficultés dans l’établissement et surtout le renouvellement.



Ces émigrés sénégalais continuent ainsi à alerter sur leur situation inquiétante, d’autant les passeports qui étaient établis entre 2014 et 2015 sont aujourd’hui arrivés à expiration. Ils souhaiteraient, malgré l’épidémie de la covid-19 et les mesures de confinement, que les autorités trouvent des solutions pour permettre aux Sénégalais d’avoir leurs passeports dans un délai record.



« En de déployer des équipes mobiles au niveau des localités, comme ce fut le cas en 2018. Le passeport demeure nécessaire pour toutes formalités administratives », disent-ils. Les étudiants sénégalais établis en Russie sont les plus impactés négativement à cause de leurs passeports expirés. Ils ne peuvent pas en effet faire des voyages d’études ou des stages dans d’autre pays.



Plusieurs dizaines de personnes, dont les passeports ont expiré et d’autres qui voient l'arrivée de la date d'expiration de leurs documents de voyage, ont été recensées. Abdou Salam Diallo, ambassadeur du Sénégal à Moscou, qui a été informé de la situation, « n'a encore donné aucune suite à la demande des émigrés sénégalais », a-t-on appris.



Une source proche du ministère des affaires étrangères affirme aujourd'hui qu'une «solution» avait été trouvée pour le renouvellement des passeports de nos compatriotes établis en Russie. D’ailleurs, une équipe mobile d’agents du ministère de l’Intérieur, va quitter incessamment Dakar en direction de Moscou...