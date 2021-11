Renouvellement bureau AS Kolda : Mame Boye Diao élu nouveau président du club.

Mame Boye Diao a été élu nouveau président de l'AS Kolda en remplacement d'Abdoulaye Bibi Baldé. La décision a été prise par le comité exécutif du club sous la houlette de Yaya Zeus Baldé, président de la ligue régionale de football. Ce dernier d'écarter toute connotation politique dans le choix du président qui a été fait à « l'unanimité » avec les membres du bureau. Désormais, le bureau est élargi à 25 membres avec les 13 nouveaux venus pour renforcer le club. Cependant, l'ambition du club qui vient de monter en national 1 est de passer en ligue 2 puis en ligue 1 pro.



Yaya Zeus Baldé de préciser « notre choix sur la modeste personne du DG des Domaines n'a rien à voir avec la politique, mais plutôt purement sportif. En ce sens, nous avons jugé nécessaire de le choisir car il peut apporter un plus pour le club fanion de la ville. Et aujourd'hui, nous pourrons être convaincus par son engagement et son amour d'accompagner le football »



À l'en croire, notre ambition est d'accéder en ligue 2. Et nous allons mettre tous les atouts de notre côté pour y arriver. Et nous pensons que Mame Boye Diao pourrait être la personne indiquée. C'est pourquoi, nous avons élargi le bureau à 25 membres avec de nouvelles arrivées pour renforcer nos énergies pour la montée en ligue 2. »



Dans la foulée, le club compte avoir les moyens de ses ambitions pour être champion. En ce sens, des tests de présélection ont été organisés pour avoir une équipe compétitive. Il faut rappeler qu'Oumar Gnamadio a été reconduit au poste d'entraîneur de l'équipe...