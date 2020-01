Renouvellement : Le MEER de Saint-Louis désigne son nouveau coordonnateur.

Dans le cadre de la redynamisation de son entité politique, le mouvement national des élèves et étudiants républicains (MEER) a procédé ce samedi 18 Janvier 2020 à l’installation de la cellule du département de Saint-Louis.



La rencontre s'est déroulée à la salle de réunion du Pavillon K de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) durant laquelle, il a été décidé, au terme de débats nourris, de porter à la tête de la structure Almamy Wane.

Ce choix qui s'est fait de manière consensuelle par tous les étudiants républicains du département de Saint-Louis va être une opportunité pour le nouvel élu de porter l’avenir de cette dite structure. La rencontre a aussi été une tribune pour les jeunes élèves et étudiants républicains d'inviter leurs camarades à s'investir dans la massification du parti.



Ces moments d'échanges ont aussi permis aux éleves et étudiants républicains de se rappeler et de se conformer aux orientations du parti et du Président de la République, Macky Sall.