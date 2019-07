Renouveau urbain : 210 familles de la "cité Baraka" bénéficient de nouveaux logements.

Dans le cadre de la lutte contre la floraison des bidonvilles, le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique a procédé ce matin à une visite de chantier à "la cité Baraka" (Liberté 6).

Abdou Karim Fofana, répondant à la conception du Chef de l'État dans sa marche vers la mise en place de logements décents pour permettre les familles dans les bidonvilles de se recaser.



Pour ce site de Baraka, 4 bâtiments sont déjà entamés et 2 sont en cours de construction pour permettre à cette première phase de recaser ces 210 familles gratuitement ( même si une somme entre 15 et 24.000 fr Cfa va leur être demandée chaque mois pour des frais d'entretien).



C'est un projet de l'État du Sénégal qui a vu l'appui de bailleurs tels que la "Fondation Yuf", "Casa Orascom" pour le recasement et le relogement de ces familles qui s'étaient installées dans les bidonvilles à l'image de celles de la "cité Baraka".

Le ministre a, à cette occasion, appelé les promoteurs immobiliers car, ce sont des investissements rentables qui pouvent générer des revenus.