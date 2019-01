Rennes : le coup de canon de Mbaye Niang !

Plutôt décevant depuis son arrivée en prêt à Rennes l’été dernier, Mbaye Niang vient de rappeler qu’il possède un talent fou. Dans les dernières minutes du match contre Guingamp (1-2) mercredi en Ligue 1, l’international sénégalais a décoché un véritable missile depuis les 22 mètres et celui-ci a fusé dans la lucarne du gardien adverse (86e). Un but qu’on ne se lasse pas de voir et revoir même s’il n’aura pas suffi à empêcher la défaite de son équipe. Afrik foot