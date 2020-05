Rennes : Mbaye Niang veut partir et lance un appel du pied à l'OM !

Une place sur le podium de Ligue 1, un troisième tour préliminaire de Ligue des Champions à disputer… Et pourtant, le Stade Rennais aura du mal à conserver ses meilleurs éléments. Le club breton n'est pas dans l'urgence sur le plan financier, du moins pas autant que d'autres, mais plusieurs joueurs seront difficiles à retenir en fonction des formations intéressées.



Affecté par le départ de Létang



On pense évidemment au milieu Eduardo Camavinga (17 ans), l'une des cibles du Real Madrid. Mais aussi à M'baye Niang, qui s'est confié sans langue de bois au Canal Football Club. L'attaquant a ainsi partagé sa déception suite au départ de l'ancien président Olivier Létang. Avant d'insister sur ses ambitions pour expliquer ses envies d'ailleurs. «Les dirigeants savent aujourd'hui mes intentions, retrouver un grand club. Sans dénigrer le Stade Rennais qui est un bon club, un très bon club» , a insisté l'international sénégalais, ravi d'intéresser l'Olympique de Marseille. « C'est flatteur, a réagi le Rennais. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a eu des discussions, mais aujourd'hui il n'y a rien de concret. (...) L'OM a aussi des problèmes à régler. (...) Oui c'est un club qui m'intéresse, c'est un club qui a une belle histoire, ils ont aussi des supporters chauds, comme j'aime bien. Si ça doit se faire, ce sera avec grand plaisir et quoi qu'il arrive le Stade Rennais restera dans mon coeur, c'est un club qui m'a relancé. » Autant dire que Niang est emballé, à tel point qu'il serait prêt à faire un geste pour aider un club phocéen en difficulté.



Niang prêt à faire un geste pour l'OM



« Si j'ai le projet sportif comme j'ai eu à Rennes, je peux baisser mon salaire car je vais prendre du plaisir et gagner des trophées » , a-t-il envisagé. Mais l'ancien Montpelliérain le sait, l'OM, dans le rouge financièrement et à la recherche d'un directeur général chargé du foot, n'est pas du tout en mesure de payer son transfert. Rennes avait misé 15 M€ pour lever l'option d'achat de son prêt l'été dernier, et sa saison arrêtée à 10 buts en Ligue 1 a sûrement augmenté sa valeur. Du coup, l'avant-centre de 25 ans a pris soin d'ouvrir la porte à tous ses prétendants.

« En France, il y a des clubs qui sondent et essaient de savoir sous quelles conditions je pourrais venir. A l'étranger aussi, a révélé la cible d'Andoni Zubizarreta, qui vient de quitter Marseille. En Angleterre tous les clubs cherchent des attaquants. Je trie. A la fin, il n'en restera qu'un. Aujourd'hui tout le monde parle de Marseille car ma femme est de Marseille, j'aime bien Marseille, j'y suis souvent. Mais il y a d'autres clubs qui peuvent me plaire autant. » Reste à connaître l'identité de ces autres formations.