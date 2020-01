Rennes : Diafra Sakho a résilié son contrat...

Arrivé à Rennes il y a déjà deux saisons, pour 8 M€, Diafra Sakho n’aura jamais réussi à s’imposer dans le club breton. Avec seulement 2 petits buts inscrits en 15 matches, l’attaquant international sénégalais a résilié son contrat à l’amiable.



Une annonce faite sur le site officiel du club. En effet, les deux parties ont résilié d’un commun accord le contrat qui les liait jusqu’en juin 2020.

« Le Stade Rennais F.C. et Diafra Sakho ont résilié le contrat qui les liait jusqu’en juin 2020. Le club remercie Diafra pour sa participation et son engagement professionnel et humain sans faille et lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs. », a révélé le club breton.

Avec l’ouverture du mercato d’hiver, l’ancien buteur de West Ham en perte de vitesse, tentera de se relancer dans un autre club, voire dans un autre championnat...