Renforcement et protection des enfants : Le ministère de la femme initie le débat avec les maîtres coraniques

Ce jeudi, l'association des maîtres coraniques et le ministre Ndèye Saly Diop chargée de la femme, de la famille, du genre et de la protection de l'enfant se sont retrouvés à Dakar, pour échanger sur d’éventuels plans de communication afin de mieux gérer la quesion liée à la problèmatique des enfants et de leur insertion.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la feuille de route définie par le comité de concertation interministériel pour la protection des enfants. Elle vise à élaborer un plan d’actions de retrait durable et de protection des enfants de la rue impliquant toutes les parties prenantes.

En effet, les maîtres coraniques et les guides des Daara sont des acteurs incontounables qui peuvent faire des propositions en vue de participer à cette initiative de retrait et de protection des enfants. C'est pourquoi, après avoir recu l'instruction du chef de l'État, le minsitre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, a jugé cohérent de faire participer des acteurs qui maîtrisent la question.