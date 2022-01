Renforcement du secteur pharmaceutique en Afrique : La BAD injecte un montant de 3 milliards de dollars américains dans ce secteur

En visite au Sénégal pour une durée de trois jours, le Docteur Akinwumi A. Adesina, Président de la Banque africaine de Développement (BAD) a fait face à la presse ce samedi 29 janvier 2022 à l'Institut Pasteur de Dakar. À cette occasion, il a promis de soutenir financièrement l'Institut Pasteur pour régler les problèmes du secteur pharmaceutique en Afrique.







Il a laissé entendre qu'il faut régler la situation d'inégalité et d'iniquité dans l'accès aux vaccins et les Africains ne doivent pas être laissés en bas d'échelle.







L'Afrique doit avoir la capacité de produire des produits pharmaceutiques, de produire des vaccins, de produire des choses pour les tests. C'est la raison pour laquelle la Banque Africaine de Développement a décidé en ce qui concerne le secteur pharmaceutique, de mettre 3 milliards de dollars américains pour renforcer la capacité du secteur pharmaceutique en Afrique. Sur ce, il dira qu'ils vont rendre l'Institut Pasteur soutenable et fort financièrement...