Renforcement du contrôle sanitaire : La Côte d'Ivoire exige désormais un test Covid-19 aux passagers en provenance de Dakar et Tunis.

Un communiqué du Ministère de la Santé en étroite collaboration avec le Ministère des transports de la Côte d’Ivoire, parvenu à Dakaractu, nous renseigne qu’en vue de réduire le risque de propagation élevé dû au variant Delta, la Côte d’Ivoire a décidé d’exiger un test de Covid-19 négatif aux voyageurs en provenance du Sénégal et de la Tunisie. Cette nouvelle mesure entre dans le cadre du renforcement du contrôle sanitaire au niveau de l’aéroport Félix Houphouët Boigny suite à la recrudescence des cas de Covid-19, notamment au variant Delta plus virulent. En effet, tous les voyageurs en provenance de ces pays feront l’objet d’un test Covid-19 gratuit à compter du 6 août.



Compte tenu des mouvements des populations par voie aérienne entre ces deux pays et la Côte d’Ivoire, le risque de propagation demeure élevé.



Ledit communiqué renseigne également que les voyageurs testés négatifs poursuivront normalement les formalités de police tandis que ceux testés positifs seront suivis conformément aux procédures de prise en charge des patients Covid-19 en Côte d’Ivoire.