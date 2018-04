Renforcement des services climatiques et réduction des accidents mortels : 2 millions d’euros dont un million de don investi par le fonds spécial Clim-Dev-Afrique de la BAD pour le Sénégal

Un atelier de lancement du projet d’amélioration de la qualité de l’information climatique pour le renforcement de la résilience des communautés au Sénégal s’est tenu ce jour à Dakar avec la présence des auteurs concernés.

Un projet co-financé par la Banque africaine de développement (BAD) et l’État du Sénégal à travers l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM).

Ce projet qui vise la réduction des accidents mortels et les coûts associés aux effets néfastes de l’impact levé des événements météorologiques et climatiques extrêmes à travers la fourniture aux utilisateurs finaux d’informations climatiques et météologiques fiables est financé à hauteur de deux millions d’Euros, dont un million à titre de don par le fonds spécial Clim dev- Afrique, à savoir que le Programme Clim-Dev-Afrique est conçu pour la collecte, l’analyse et la dissémination de données climatiques de grande qualité. Il s’agit d’une base de données mises à la disposition des décideurs pour les questions relatives au changement climatique…