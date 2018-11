Renforcement de sa connectivité : la fibre de Tigo bientôt présente partout au Sénégal

Parce que Tigo Sénégal change pour vous, l’opérateur téléphonique vient de signer un partenariat historique avec Sagemcom dans le but d’étendre sa fibre optique partout au Sénégal.Tigo joue d’ores et déjà un rôle majeur dans l’inclusion numérique au Sénégal grâce à son réseau de fibre optique de 1300 Km. Toutefois, avec cet ambitieux contrat signé en début novembre, Tigo ambitionne de renforcer sa connectivité en en augmentant de manière significative le nombre de kilomètres de fibre disponible. Tigo entend être un acteur incontournable dans la transmission de données haut débit accompagnant ainsi les entreprises sénégalaises dans leur transformation digitale donc dans leur développement.Monsieur Saliou Dieye, Directeur Général de Sagemcom Sénégal dira à l’issue de cette cérémonie de signature tout le plaisir que cette multinationale a d’accompagner le développement de Tigo dans cet important projet d’extension de son réseau fibre au service exclusif des entreprises sénégalaises.Il est vrai que Tigo a toujours accompagné les entreprises avec des solutions innovantes qui restent accessibles. L’objectif aujourd’hui est de mettre son expertise au service de leur croissance et de leur rentabilitéSelon Monsieur Mass Thiam, Directeur Général de Tigo « L’engagement de Tigo est de connecter l’ensemble du Sénégal en tant que fervent ambassadeur de l’internet pour tous. C’est un point d’honneur pour nous de concrétiser cette vision en investissant massivement pour l’extension de notre réseau. Ce partenariat que nous venons de signer s’inscrit dans notre stratégie de déploiement de technologies innovantes qui permettront d’offrir des services numériques performants à nos clients particuliers et entreprises.».Enfin, cette stratégie ambitieuse s’inscrit parfaitement dans le cadre du Plan Sénégal Numérique 2025 : Direction Marketing et Communication