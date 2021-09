Renforcement de la sécurité à TOUBA - L’ASP et la mairie signent une convention

Le Directeur Général de l’Agence de Sécurité de Proximité et la mairie de Touba viennent de signer une convention de partenariat pour renforcer la sécurité dans les résidences Khadim Rassoul, au niveau de la grande mosquée, à Daaray Kaamil, dans les cimetières, lors des événements religieux et à l’occasion de la collecte des taxes, impôts et patentes.

Le maire Abdou Lahad Kâ qui signale que déjà 50 agents sont mis à sa disposition, salue leur contribution à l’occasion du recouvrement des taxes et patentes.

Le Directeur de l’agence se félicitera de la collaboration, estimant que son ambition c’est d’aider la municipalité à augmenter ses recettes grâce au renforcement du dispositif sur le terrain, plus précisément dans les marchés et au niveau de la circulation hippomobile.

La convention devra d'ailleurs couvrir toute l’année pour consolider le travail déjà fort apprécié. Mbacké compte présentement une unité de 200 agents de sécurité de proximité, ainsi que Mr Birame Faye l'a révélé à la presse.

Interpellé sur le plan de carrière de manière générale des Asp, il fera part du projet dénommé « Un Asp - un métier » qui vise à aider l’agent à s’installer plus confortablement dans le monde de l’emploi...