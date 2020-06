Renforcement de la recherche navale : Le navire ‘’Itaf Deme’’ a couté plus 300 millions Fcfa pour sa mise à niveau..

300 millions de francs Cfa ont été injectés dans les travaux de carénage et de reclassification du navire de recherches océanographiques « ITAF DEME » du Centre de Recherches Océanographiques Dakar-Thiaroye (CRODT) mis à l'arrêt depuis presque 3 ans. Le ministre de la pêche et de l’économie maritime, Alioune Ndoye qui effectuait une visite ce 26 juin à bord du bateau, croit d’ailleurs que le devis pour la mise à niveau de la machine navale pourrait être revue à la hausse.

L’outil qui s’avère très déterminant pour l’évaluation des ressources halieutiques du Sénégal est confronté depuis 2017 à des soucis de fonctionnement qui lui ont valu des réparations approfondies pour sa remise à l'eau. Le navire qui est une aide financière non remboursable du gouvernement nippon, symbole de l’amitié et de la coopération entre le Sénégal et le Japon, participe activement à la prise des décisions stratégiques du ministère de la pêche et de l’économie maritime. Il navigue dans les eaux sénégalaises et de la sous région depuis 2000.

Le bateau qualifié dans la recherche navale pourrait reprendre ses activités dans un mois, a annoncé le ministre, Alioune Ndoye. L’autorité était accompagnée d’une forte délégation composée notamment du commandant du navire, du directeur général du port, celui de l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole (Isra), du Directeur de Dakarnave entre autres personnalités.