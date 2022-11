Renforcement de la qualité de la formation : « Un audit est en cours...» (ministre de la formation professionnelle)

Le projet de budget 2023 du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et l'insertion professionnelle a été adopté à la majorité par les députés. Une occasion saisie la ministre Mariama Sarr de féliciter les parlementaires pour cette marque d'attention.



Répondant aux préoccupations des parlementaires, sur la qualité de la formation professionnelle avec la floraison d'écoles privées de formation, la ministre de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle, Mariama Sarr, a annoncé la diligence d'un audit afin d'améliorer la qualité de l'enseignement dans les écoles de formation privée.



« Il y a beaucoup gens qui ouvrent des écoles formation professionnelle, mais ils ne respectent pas les normes. Les crédits doivent être respectés. C'est pourquoi nous avons commandité un audit pour assurer la qualité sur tous les secteurs », a laissé entendre la ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion...