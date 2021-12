Renforcement de capacités : Un nouveau réseau de journalistes spécialisés en protection sociale mis en place par la DGPSN.

L’atelier consacré au renforcement de capacités des acteurs des médias dans le domaine de la protection sociale organisé par la Délégation Générale à la protection Sociale et à la Solidarité Nationale, a été clôturé ce 29 Décembre par la mise en place du réseau des journalistes spécialisés en protection sociale.



Après le mot de clôture de la déléguée générale, Aminata Sow, il a été présenté le nouveau bureau structuré de manière à faciliter les échanges entre le noyau médiatique et la délégation.



Ledit bureau fera au même titre, office d’intermédiaire entre la délégation et les populations dans le cadre d’une vulgarisation de la bonne information par rapport aux actions menées au profit du peuple...