Renforcement de capacités : 45 CUD reçoivent leurs parchemins

45 Chefs d'Unité Départementale (CUD) ont, dans le cadre du renforcement de leurs capacités, subi pendant 8 jours une formation professionnelle et militaire. Ceci entre dans le cadre de la bonne mise en œuvre de leurs missions pour la sécurité qui leur sont assignées. L'occasion a été saisie par le directeur Général de l'agence de Sécurité et de Proximité (ASP), Pape Khaly Niang, pour revenir sur la revalorisation de la situation des ASP. D'après lui, " le Président Macky Sall avait demandé une évaluation de l'ASP depuis son existence en 2015. Nous avons déposé des recommandations sur l'insertion des ASP. Il a plusieurs portes de sortie, la police, la Gendarmerie, et même l'entrepreneuriat individuel pourrait être exploré. Je suis sûr qu'à l'issue de la décision qui sera prise, nous allons travailler à leur insertion dans les différents secteurs d'activités".