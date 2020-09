Renforcement de capacité des présidents de Conseil départemental : L’Association des Départements étale ses doléances...

L'Association des Départements du Sénégal (ADS) a organisé, ce jeudi 03 septembre 2020, une réunion statutaire qui se tient chaque année pour renforcer les capacités des présidents de Conseil départemental. Les thèmes retenus cette année, le Programme de Résilience économique et social, le Budget-Programme, la Couverture Maladie Universelle (CMU), entre autres, sont inscrits au tableau des activités de la première journée.



Le Docteur Adama Diouf, Président de l'Association des départements du Sénégal a fait savoir lors de son intervention que sur ces cinq (5 ) années, ils ont partagé beaucoup d'initiatives notamment le budget-programme qui est essentiel avec l'application des directives de l'Uemoa qu'ils doivent internaliser par la planification et l'exécution budgétaire.



Pour lui, il faudrait des initiatives pour porter des projets de développement. "Nous estimons, au regard de la vision du chef de l'État, que les départements doivent porter des projets structurants à haute valeur ajoutée" a-t-il fait savoir.

C'est la raison pour laquelle, dit-il, il faut un programme spécial pour les départements. À cet effet, M. Diouf exige la construction du siège des départements. "À part les sièges qui sont dans les capitales régionales, aucun département n'a de siège. Il plaide pour le financement des projets de développement territorial porté par les départements.



Pour sa part, Monsieur Oumar Guèye, Ministre des Collectivités territoriales, du Dévelopement et de l'Aménagement des Territoires, a souligné que le 10 octobre dernier le Président Macky Sall avait demandé aux maires de l'accompagner dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Pour lui, le département est une invention du Président Macky Sall et les préoccupations des conseils sont au coeur de la réflexion gouvernementale.



Selon le Ministre, un mémorandum a été déposé par les élus dans lequel il y a un aspect qui concerne le département. "Tout cela va être discuté autour de la table par le Président de la République lors de la journée de la décentralisation qui va se tenir le 10 octobre prochain", a-t-il conclu.