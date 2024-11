Renforcement de Capacités: Les journalistes et techniciens des médias outillés en intelligence artificielle (IA)

Ce mercredi 13 novembre, une nouvelle étape dans l'ère numérique a été franchie au Sénégal avec le lancement d’un atelier de formation sur l’intelligence artificielle (IA) dédié aux journalistes et techniciens des médias. La cérémonie, organisée par le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) en partenariat avec le Conseil International de l'Intelligence Artificielle (CONI-IA).



Dans un contexte où les nouvelles technologies transforment en profondeur les métiers des médias, cette initiative vise à doter les professionnels de compétences modernes pour mieux saisir les enjeux actuels et anticiper les défis futurs.



La cérémonie de lancement, placée sous le signe de la « responsabilité et de la liberté », valeurs centrales du SYNPICS a réuni des doyens de la presse, des jeunes journalistes, des techniciens expérimentés, ainsi que des étudiants du Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI) et de l'École de Journalisme et de Communication (EJICOM). L’objectif de cette formation, soutenue par le Comité National de l’Intelligence Artificielle (CONI IA) et son partenaire Human AI, est double : offrir une compréhension de l’univers de l’IA et encourager une application responsable des technologies intelligentes dans les pratiques journalistiques.



Selon le SG du SYNPICS, cet apprentissage constitue une avancée cruciale pour les médias sénégalais. « Chez nous, la liberté et la responsabilité vont bien au-delà de simples mots : elles se traduisent par une exigence d’excellence. Les professionnels de l’information se doivent d’être à la pointe pour mieux informer », a-t-il affirmé. En effet, alors que les nouvelles technologies redéfinissent les modes de production de l’information, il est essentiel que les acteurs des médias soient outillés pour comprendre et exploiter ces outils de manière éthique et transparente.



Cette formation s’inscrit dans le cadre du programme MedIAfrique, porté par CONI IA, qui œuvre à l’inclusion des pays de la sous-région dans la révolution de l’IA. Le Sénégal est le troisième pays de la zone à bénéficier de ce programme, après le Togo et la Côte d’Ivoire. Ce projet répond à une nécessité croissante pour les médias de se former sur les applications de l’intelligence artificielle, qu’il s’agisse de l’automatisation de certaines tâches, de l’analyse des données ou de la création de contenus augmentés.



Pour le Directeur de la Communication, cette formation marque un tournant. « Elle offre aux journalistes et techniciens les moyens de prendre part à la transformation numérique des médias, dans le respect des normes éthiques qui encadrent leur travail », a-t-il souligné, saluant le partenariat avec Human AI qui contribue activement à promouvoir le savoir et l’excellence.