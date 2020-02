Renégociation du contrat de concession Dakar-AIBD : Le Forum Civil encourage la volonté de l'État et demande à identifier le peuple sur les 320 milliards.

Constatant que les populations ont souvent décrié la cherté des tarifs du péage, le Forum Civil formule des recommandations dans le sens d'influer positivement sur la gestion de la SENAC.

En d'autres termes, il appelle le gestionnaire de l'autoroute à péage à "faire preuve de respect et de considération à l'endroit des sénégalais qui éprouvent par ailleurs des difficultés liées au trafic notamment sur certaines sorties telles que : Pikine, Thiaroye, Rufisque et Keur Massar.

Le Forum Civil toujours, listant les inquiétudes qui le pousse à soutenir l'État dans cette logique de "renégociation de contrat de concession", notera de plus, "ces longs files d'attente sans compter l'insécurité notoire qui suscite la peur parfois chez certains usagers."



Tenant compte de ces paramètres, le Forum Civil, section sénegalaise de Tranparency International, recommandera à la SENAC SA "de se départir de cette attitude néo-coloniale et d'aller à la table de négociation avec l'État du Sénégal pour voir ensemble, sur des bases claires, "comment créer l'équilibre contractuel".



Le Forum Civil soutient cette "fermeté" de l'État du Sénégal dans la renégociation de l'autoroute à péage. D'ailleurs, dans ce sens, Birahime Seck et ses camarades estiment que "ceci rentre dans le cadre de la défense des intérêts de l'État et du peuple sénégalais.



La baisse des tarifs, l'éclairage public, les conditions de remorquage, la sécurité ainsi que l'audit technique des travaux de l'Autoroute, seraient autant de sujets qu'il faudrait élucider pour l'information des sénégalais.



Le Forum Civil enfin demande d'éclairer sur les 320 milliards et la participation d'Eiffage dans la réalisation des ouvrages, selon les tranches. Il en demandera de même pour ces tickets vierges remis au passager au poste et la fiscalité réelle dans les jetons de passage.