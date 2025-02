Rencontre tripartite entre gouvernement, syndicats et patronat : Le ministre des Pêches salue la bonne démarche du Premier ministre Ousmane Sonko

Le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires a exprimé son appréciation concernant la rencontre tripartite entre le gouvernement, les organisations syndicales et le patronat. Il s’est félicité de cette initiative, soulignant que le Premier ministre, Ousmane Sonko, a saisi une opportunité précieuse pour favoriser le dialogue social et renforcer la cohésion.



Selon Fatou Diouf, réunir toutes ces parties prenantes constitue une démarche positive et constructive.