Rencontre ministre de la communication/acteurs presse en ligne : la commission validation de la nouvelle carte de presse lancée

Un pas vers la promulgation du nouveau code de la presse ? Deux ans après le vote de la loi, les acteurs attendent toujours un premier pas de l’Etat. Et la rencontre entre le ministre de la Communication Abdoulaye Diop et les acteurs de la presse en ligne pourrait en constituer un. D’autant plus que le ministre a annoncé le lancement officiel de la commission de validation de la nouvelle carte de presse nationale. Une présentation a été faite dans ce sens par la structure « Baatine Agengy » chargée de la production et de la conceptualisation de cette nouvelle carte. Une carte qui présente le plein de sécurité, a dit le DG de la structure, l’artiste Lord Aladji Man, mais aussi qui présente toutes les garanties de fiabilité. Les acteurs qui ont tour à tour pris la parole pour magnifier ce geste, n’ont pas manqué d’émettre leurs réserves sur cette nouvelle carte. Des doutes balayés par les explications de Aladji man.

La commission validation de la nouvelle carte de presse devrait être composée de huit membres ainsi que des suppléants.