Rencontre entre Le Président Macky Sall et le Président XI Jinping au sommet des BRICS : « Le Sénégal est la perle de l’Afrique de l’Ouest »

« Le Sénégal est la perle de l’Afrique de l’Ouest ». C’est ce qu’a affirmé le Président chinois dans ses propos liminaires lors de sa rencontre avec le Macky Sall aujourd’hui avec le Président Sall au sommet des BRICS à Johannesburg.



Le Président chinois s’est particulièrement réjoui de la vitalité de la coopération entre les pays mais aussi de son amitié avec le Président Sall avant de s’engager à renforcer les liens multiformes entre les deux pays. La Chine est aujourd’hui la première destination de l’arachide sénégalaise et en dix ans le volume de la coopération a été multiplié par quatre.



La Chine s’est engagée sur plusieurs projets d’infrastructures comme l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack et la phase 2 du parc industriel de Diamniadio. Le Président Sall quant à lui a remercié son homologue Chinois pour son soutien à l’intégration de l’Afrique au G20 et s’est félicité du dynamisme de la coopération chinoise incarné par le FOCAC (forum de coopération Afrique Chine) de 2018