Rencontre du C10 / Le Président Macky Sall pousse les jeunesses africaines vers la quête du savoir et du savoir-faire.

Le Président Macky Sall a présidé, ce samedi, la rencontre du Comité du C 10 Champion de l'Éducation, de la Science, des Technologies et de l'Innovation. Il avait, en effet, convié les membres du bureau de Fawe qui est une ONG qui travaille sur l'éducation dans le cadre de sa vision de renforcement des moyens et de la mise en synergie des acteurs pour réussir le pari dune politique de formation qui pourrait valoir à l'Afrique des citoyens aptes à porter nos objectifs de développement.



Notre compatriote Fatou Sow Sarr profitera de l'occasion pour faire un vibrant témoignage sur la réussite du Sénégal en matière d'éducation des filles en terme d accès et de maintien à l'école. Le plan d action de Fawe a été ainsi lancé dans une perspective de partenariat avec le C 10.



Il faut signaler que le C 10 a également adopté sa propre feuille de route après un plaidoyer largement partagé du Président de la République du Sénégal pour le développement de la formation technique et professionnelle, l'employabilité, le développement de l'esprit d'entreprise en vue de la création d'emplois pour les jeunesses africaines. À en croire le Chef de l'État "le futur doit être éclairé par la lumière du savoir et du savoir faire dans le contexte d'une économie du savoir..."