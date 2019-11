Rencontre avec les élus de Kaffrine / Yaya Sow l'absent le plus présent : "S’il ne se retrouve pas dans ce que nous faisons, il n’a qu’à faire comme moi!" (Macky Sall)

Le chef de l'Etat Macky Sall, a reçu le Samedi 02 Novembre 2019 les élus de la région de kaffrine.



Cette rencontre est loin d'être fortuite si l'on sait que l'un d'eux, le député-maire de Ribot escale, proche parmi les très proches du Président de la République, Yaya Sow, est en conflit ouvert avec le parton de l'APR.







Pour se désolidariser du coordonnateur du pôle parrainage de la région de Kaffrine, les élus de la région s'étaient fendus d'un communiqué pour réaffirmer leur soutien indéfectible au chef de l'Etat. On comprend dès lors que le chef de l'Etat ait décidé de les recevoir, pas pour leur remettre une enveloppe de 20 000 000%20000%20000 F cfa, mais surtout pour leur dire qu'ils sont du bon côté. Elle a surtout été l'occasion de mettre en garde tous ceux qui tenteraient d'imiter Yaya Sow dans son combat.







Et à ceux qui pensent faire comme lui, la réponse du chef de l'Etat est sans ambiguïté : « chacun est libre. S’il ne se retrouve pas dans ce que nous faisons, il n’a qu’à faire comme moi. J’étais au Pds, je suis parti. J’ai démissionné de tous mes postes électifs », a-t-il rappelé.







Le chef de l'Etat a saisi cette tribune, pour inviter ses camarades de parti et de coalition à éviter le débat sur le 3e mandat.



« Je ne tolérerai plus qu’on nous impose ce débat futile. Nous avons été élus, il y a quelques mois, on n’a même pas terminé la mise en place des institutions. Je viens seulement de nommer la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), et voilà qu’on nous ramène un débat qui n’a aucun sens. Nous travaillons pour mériter la confiance des Sénégalais », a-t-il martelé.