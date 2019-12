Rencontre avec les Travailleurs de la SDE : « Elle a été positive car elle a abouti à la levée du mot d’ordre de grève. Un consensus sur les 7,5% du capital a été trouvé. » (Serigne Mbaye Thiam, MEA)

Suite à la suspension du mot d’ordre de grève des travailleurs de la SDE, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement a reçu l’intersyndicale des Travailleurs de la SDE. Selon le ministre Serigne Mbaye Thiam, « cette rencontre a été positive car elle a abouti par une levée de mot d’ordre de grève. Un consensus sur les 7,5% du capital a été trouvé, les 2,5% vont aller aux travailleurs de l’ONAS. J’ai tenu avec un eux un langage de vérité. », déclare-t-il. Une décision jugée équitable par le ministre qui a salué le sens de compromis des agents qui ont privilégié le dialogue. Ainsi les agents de la SDE vont devenir actionnaires de deux sociétés, selon le ministre Serigne Mbaye Thiam. L’accès au logement a été aussi soulevé lors de cette rencontre déclare le ministre, « Le chef de l’Etat a mis en place le projet de 100.000 logements et c’est pour tous les sénégalais. Et les travailleurs de la SDE comme tout sénégalais peuvent y accéder sans problème», assure-t-il. Suite à cette rencontre qui s’est tenue ce lundi 9 décembre à la sphère ministérielle de Diamniadio, l’intersyndicale des travailleurs a décidé de continuer les discussions sur les points de leurs revendications et annoncent le retour à la normale de la distribution de l'eau.