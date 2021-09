Rencontre avec les Sénégalais vivant aux États-Unis : Macky Sall rassure pour les locales, ‘zappe’ l’opposition et se dit être dans le temps de l’action.

Le président de la République du Sénégal est présentement aux États-Unis Unis dans le cadre de l’assemblée générale des Nations-Unies qui est à sa 76e édition et dont le thème général porte sur la Covid-19. Une belle occasion pour le président Sall de rencontrer les Sénégalais vivant au pays de l’oncle Sam et d’échanger avec eux sur les conditions de vie, la situation de la pandémie de Covid-19 et la préparation des prochaines élections.



Ce sont particulièrement avec les militants de la coalition Benno Bokk Yakaar que Macky Sall s’est entretenu hier à Time Square à Manhattan.

Après les avoir écoutés, Macky Sall les a rassurés quant à la tenue des élections locales à venir. Ainsi, il a édifié les acteurs politiques sceptiques sur la date des élections locales déjà fixée.

« Rien ne pourra empêcher la tenue de ces élections. Ni Covid-19, ni inondations ou autre chose ne pourra les empêcher… », a lancé le président de la République dans une salle pleine à craquer, relate le quotidien Vox Populi.



Faisant fi de l’opposition qui fustige sa gestion, le président Macky Sall soutient devant les militants de Benno que la meilleure réponse est de « se concentrer sur son travail et mettre en évidence ses réalisations ».



À préciser que le président Macky Sall va prendre la parole vendredi prochain au cours de ce rendez-vous international qui donne aux chefs d’État, l’occasion de s’exprimer sur les grands défis auquel le monde fait face...