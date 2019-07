Rencontre avec le mouvement des Femmes de l'Apr : Ndèye Saly Diop Dieng dévoile ses ambitions et engagements

Venue rencontrer, ce vendredi, les femmes de l'Alliance pour la République (Apr), Ndèye Saly Diop Dieng, nouvellement nommée à la tête de ce mouvement, a décliné ses ambitions et ses engagements. Cette rencontre qui entre dans le cadre de la mobilisation et de la massification de l'Apr, a été une occasion pour Ndèye Saly Diop Dieng de mobiliser ses troupes et de les inviter à "développer une culture de tolérance, de générosité et d'ouverture qui, selon elle, sont les fondements d'une dynamique efficace porteuse de résultats encore plus importants". Pour rappel, Ndèye Saly Diop Dieng remplace Marième Badiane à la tête du mouvement...