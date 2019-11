Rencontre avec le Directeur des Bourses : Les étudiants rentrent bredouilles...

Suite à leur mouvement d'humeur pour réclamer leurs bourses, les étudiants ont été reçus par le Directeur des bourses.



La rencontre qui remonte à jeudi dernier, a permis aux étudiants représentés par les délégués de différentes amicales dont celle de la Faculté des lettres et sciences humaines de décliner leurs revendications. Parmi ces dernières, la régularisation de certains de leurs camarades qui avaient été rayés de la liste des ayants droits, pour ce qui concerne les bourses et les aides.



Mais les réponses que Lansana Konté leur a servies sont à mille lieues de leurs attentes. Le directeur des bourses leur fera clairement comprendre qu'il ne peut rien pour les étudiants qui n'ont pas pu bénéficier de bourses ou d'aides.



Les délégués lui feront comprendre que des erreurs ont été commises au niveau d'Ecobank et que c'est à ce niveau que beaucoup de leurs camarades ont été lésés. « Je ne travaille pas avec cette Ecobank », leur a répondu M. Konté qui, sans aucun détour, leur dira que ce n'est pas à lui de rectifier une quelconque erreur sur une liste d'ayants droits.



Mieux ou pis, il ne se fera pas prier pour « bouder » tout simplement la rencontre, laissant sur place, des étudiants qui ne savaient plus à quel saint se vouer.



Selon Bassirou Tine, délégué de l'amicale de la Faculté des Lettres et sciences humaines, les étudiants concernés par cette omission et qui devaient bénéficier d'aide seraient plus de 500 sur toute l'étendue du territoire. Quant aux étudiants qui ont été omis sur la liste des bénéficiaires de bourses, notre interlocuteur de dire qu'ils sont plus de 300.