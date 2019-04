Rencontre avec la presse : Macky Sall et Abdel Fattah al Sissi "oublient" le Soudan

Les présidents sénégalais et égyptiens ont fait face à la presse ce vendredi au terme de la visite officielle d'Abdel Fattah al Sissi dans nos murs. Macky Sall et Abdel Fattah al Sissi ont ainsi entretenu les journalistes de leurs ambitions de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.



Mais pas un seul mot sur le Soudan. Malgré son statut de président en exercice de l'Ua, le président égyptien n'a pas jugé nécessaire de dire un mot sur le coup d'État qui est survenu jeudi 11 avril dans ce pays d'Afrique du nord.



Et tout a été réglé comme sur papier à musique pour éviter à l'hôte de Macky Sall un camouflet à Dakar. Les journalistes qui avaient préparé des questions dans ce sens se sont entendus dire que les deux présidents ne répondront à aucune question.



Doit-on rappeler que Al Sissi est arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État contre Mohamed Morsi qui l'avait nommé ministre de la Défense ?