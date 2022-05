Rencontre avec des responsables de Thiès : Macky Sall annonce un vaste mouvement dans le gouvernement, les directions, à l'Assemblée nationale...

Décidément les enjeux des élections législatives de juin 2022 sont multiples. Le chef de l'État avait annoncé les couleurs à Tamba, en annonçant qu'il ne tolererait aucune liste parallèle et que "ces élections sont mes élections, quiconque vote contre Benno vote contre moi". Pour dire que le chef de l'État a fait de ces élections une question personnelle. Mais après ces élections, on aura droit à un vaste mouvement dans le gouvernement, les directions, à l'assemblée nationale... Et c'est le chef de l'État lui-même, qui a donné l'information en recevant hier les responsables politiques de Thiès.



En effet, on le sait déjà, le poste de Premier ministre est en stand-by et qui devrait occasionner naturellement la dissolution du gouvernement. En plus du gouvernement, on assistera à un véritable jeu de chaises musicales dans plusieurs directions et aussi dans les investitures à l'Assemblée nationale et dans toutes les autres institutions. Voilà qui risque de requinquer les responsables politiques de Benno qui doivent très certainement lorgner les fauteuils de leurs camarades de coalition...